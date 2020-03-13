大葉大學藥保系學生仔細地幫護理之家的阿媽上妝。（大葉大學提供／謝瓊雲攝）

大葉大學藥保系學生與完妝的阿嬤開心合照，阿嬤明顯心情變很好。（大葉大學提供／謝瓊雲攝）

大葉大學藥保系課程學用合一，師生到聖恩護理之家服務。（大葉大學提供／謝瓊雲攝）

大葉大學藥用植物與保健學系師生利用所學，在系主任張淑微帶領下，到南投竹山為護理之家的阿公阿嬤化妝，讓爺奶們重拾久違的帥氣、美麗，個個笑開懷。

張淑微表示，系上開設「「藥妝美容概論」課程，由她解說皮膚的生理結構、藥妝品的活性成分，及美白、防曬、抗老、保濕、抗菌等觀念迷思，接著再由擁有豐富彩妝經驗的曾千傑老師，教導學生化妝技巧，迎向美麗人生。因此實地到護理之家讓學生們從做中學，不只學到如何將基礎理論應用到實際彩妝技巧上，更培養團隊合作與關心社會的行動力。

大二生王萱惠說，許多阿公阿嬤們沒化過妝，剛開始態度很抗拒；大夥慢慢聊天，等長輩們打開心房後再開始上妝，看見鏡中自己氣色變好，都變得很開心，還有人捨不得卸妝；大三的簡文筠則說，肌膚狀態隨年齡增長而變化，阿公阿嬤皮膚的皺紋、斑點，可加強蓋斑和遮瑕，看起來氣色更年輕、有朝氣。

投入長照服務12年的白玉功德會總幹事邱暉智指出，老人家因生理與外在面容上的老化、退化，造成許多心理影響，多數會因此失去自信、變得對外表漠不關心，定期、適度的美容化妝，確實對長輩整體身心發展有正面幫助。

他表示，曾有年輕時很愛漂亮的7旬奶奶，到機構或日照中心後卻脂粉不施，原來是老來手發抖化不好妝，最後乾脆放棄；他建議，若能為長者每周或每月定期進行彩妝梳化活動，長輩們的社交、身心狀態、精神意志力等，都會明顯進步提升。

(中時 )