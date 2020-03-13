◎口罩網購72萬人登記 重複僅領一份

「口罩實名制2.0」網購昨日上路，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至目前為止，共有72.2萬人完成購買登記，其中以利用健保APP登記購買較多，主要因為手機較為方便，至於有人重複登記，最後都會拉成一人一份，不會有人領兩份。

◎疫情難預測 陳時中：目前還看不到終點

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有人問他，新冠肺炎疫情什麼時候到達高峰？他表示，實在無法判斷，目前還沒辦法看到疫情的終點，難以預測疫情會如何。

◎重罰百萬檢疫男 鬧急診室吐警口水

桃園市桃園區1名居家檢疫男子12日因4度外出，遭衛生局重罰100萬，他昨晚因吞食大量藥物，身體不適緊急送醫。不料清醒後又試圖離開醫院，還一度朝員警噴口水，已被強制戒護送醫。

◎齊秦爭著作權 環球音樂判賠87萬

歌手齊秦槓上老東家環球音樂，2014年打官司奪回《大約在冬季》、《冬雨》和《狼》等27首著作權，獲賠22萬元；他另針對另外43首歌提告，請求環球音樂給付授權金1千萬元，台北地院今判賠87萬7334元，可上訴。

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(中時電子報)