以台南蘭花結合紡織的意象設計的服飾，美不勝收。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

以台南蘭花結合紡織的意象設計的服飾，美不勝收。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

以台南蘭花結合紡織的意象設計的服飾，美不勝收。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

文化局副局長周雅菁(左)與陳俊良設計師。(曹婷婷攝)

文化局今天特別發表本展4款文創時尚亮點，包括織造「時尚蘭華口金包」、「蘭采織紋領帶」。(曹婷婷攝)

每年台灣國際蘭展由台南市政府文化局企畫的蘭花文創展，以蘭花彰顯台南在台灣多項第一的精髓為出發點，向來都是大會吸精焦點，今年配合「2020台灣國際蘭展」策畫「蘭織度－十步芳蘭時尚主題展」，雖因新冠肺炎延後，但為了讓民眾看見蘭花與紡織激盪火花，文化局今天特別發表本展4款文創時尚亮點，包括織造「時尚蘭華口金包」、「蘭采織紋領帶」。

台南市長黃偉哲也巧妙化身代言人詮釋這兩款商品，除了戴上蘭采織紋領帶更手拿口金包，毫不違和地呈現今年蘭展蘭花文創商品特色。

台南市文化局者葉澤山說，今年蘭花時尚文創品聚焦蘭花與紡織的文創結合，以自然啟迪時尚，用藝術潤澤生活，更看到台南紡織與流行時尚產業的縮影，由身兼自由落體設計董事長、東裝時代SILZENCE style總裁的陳俊良設計師監製開發，適合男女使用的時尚精品。其中，「蘭采織紋領帶」以100％純蠶絲製作，「時尚蘭華口金包」則以布藝繡花訂製而成。

陳俊良指出，這些年策畫蘭花文創商品均朝向如何透過蘭花去彰顯台南之於台灣擁有多項第一的文化意象內涵，今年要訴說的是台南紡織業的第一，例如很多國際品牌都使用台南機能布料，希望透過今年產品讓外界認知。

他說，事實上今年打造多款時尚蘭花服飾，結合含蘭花時效性，選用３月盛開蘭花妝點，是當代藝術與時尚的結合，美不勝收，可惜因為蘭展延後，迄今還沒對外曝光。

文化局指出，配合市府「2020台灣國際蘭展遍地開花計畫」，特別提供優惠限量販售，「蘭采織紋領帶」一條2000元，「時尚蘭華口金包」一個3000元，歡迎喜愛的民眾親往中心或電話訂購，訂購專線06-2149510分機25林先生，手工訂製、數量有限，售完為止。

(中時 )