水里鄉郡坑村長期以來都沒有自來水可用，水利署補助440萬元新建簡易自來水設施，但公所財政無法負擔127萬元自籌款，致使該案無法推動；縣府祕書長洪瑞智13日受理陳情時，允諾協助籌措配合款，提升居民生活品質。

洪瑞智在縣府大樓主持縣民時間，總共受理9件陳情案，內容包括簡易自來水、道路掏空下陷、林務局土地所有權爭議、南投高商土地徵收爭議及社福長照等，縣議員陳淑惠、張永輝也到場關心。

洪瑞智表示，南投縣幅員遼闊，鄉鎮市多位於山區，自來水普及率全國倒數第2名！因此，提高自來水普及率，改善生活品質是縣府長期努力的目標，雖然該案自籌款是水里鄉公所權責，但郡坑村民使用自來水的權益不容忽視，因此，縣府會克服財政困難，研議籌措經費，讓郡坑村民可以早日使用便利的自來水。

陳淑惠指出，多年來郡坑村民四處奔走，爭取簡易自來水設施，終獲中央補助，但因公所財政考量，致使該案延宕不決，感謝縣府重視偏遠地區居民生活品質，讓簡易自來水工程能順利推動。

(中時 )