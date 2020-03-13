殉警李承翰的父親到嘉義地方法院聆庭。（廖素慧攝）

鄭嫌凶嫌持刀刺死嘉義鐵路警察李承翰案，13日傳喚鑑定鄭嫌有精神疾病的台中榮總嘉義醫院沈姓醫師出庭作證，針對鄭嫌犯案時有沒有辨識、控制能力，與檢察官針鋒相對激辯，審判長勸阻雙方「不要有火藥味」。

殉警李承翰去年7月3日晚上在台鐵北上列車停靠嘉義站時，上車排解列車長與鄭嫌凶嫌的補票糾紛，被鄭嫌持預藏的刀子刺死，鄭嫌被台中榮總嘉義分院鑑定認為有思覺失調症。

公訴檢察官劉達鴻、沈醫師針對鄭嫌犯案時是否有精神疾病以致喪失辨識能力、行為控制能力等問題，針鋒相對，沈醫師坦言，因檢方質疑精神鑑定太草率，感到不舒服，鑑定是由心理師、社工師及醫師組成的專業團隊做的專業鑑定。

沈醫師屢次說這樣問答「沒有意義」，檢察官也直言，專業要禁得起考驗，請沈醫師不要有敵意；審判長當和事佬，勸阻雙方不要有火藥味，現場氣氛漸和緩。

沈醫師證稱，從鄭嫌的就醫病史、犯案時行為、犯後筆錄、精神檢測等方面鑑定，鄭嫌有被害妄想、幻想等精神疾病，智商退化，推斷犯案可能與喪失辨識能力有關。

李承翰的父親由律師陪同聆庭，對庭審內容，他不願表示意見。

(中時 )