繼大陸昨天暫停從西藏一側攀爬聖母峰後，尼泊爾今天也以防疫為由，暫停讓登山客攀登這座世界最高峰。這項措施料將對其旅遊業造成重大打擊。

尼泊爾旅遊、文化及航空部部長巴特萊表示，除了暫停所有攀登山岳許可，尼泊爾也將停止核發所有入境時簽發的觀光簽證。尼國每年從登山許可中賺取約440萬美元，登山禁令對探險組織所造成的損失料將更大。

巴特萊表示，政府已決定中止所有春季探險團並暫時取消許可證，未來一個月（當局）根據全球情勢重新審視這項決定。

尼泊爾到目前為止，僅出現1例新冠肺炎確診。

(中時 )