封山防疫！尼泊爾祭出登山禁令 17:132020/03/13 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 尼泊爾政府宣布封山防疫。圖為世界最高峰聖母峰的日落霞光。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼大陸昨天暫停從西藏一側攀爬聖母峰後，尼泊爾今天也以防疫為由，暫停讓登山客攀登這座世界最高峰。這項措施料將對其旅遊業造成重大打擊。 尼泊爾旅遊、文化及航空部部長巴特萊表示，除了暫停所有攀登山岳許可，尼泊爾也將停止核發所有入境時簽發的觀光簽證。尼國每年從登山許可中賺取約440萬美元，登山禁令對探險組織所造成的損失料將更大。 巴特萊表示，政府已決定中止所有春季探險團並暫時取消許可證，未來一個月（當局）根據全球情勢重新審視這項決定。 尼泊爾到目前為止，僅出現1例新冠肺炎確診。 (中時 ) #尼泊爾 #暫停 #登山 #聖母峰 也許您會感興趣 推薦閱讀 爭議一直燒 徐國勇爆料：暫停全國性酒測已實行一個月 09:282020/03/09 政治 人民幣中間價連七升 人行連15日暫停逆回購 11:012020/03/09 財經 西門町稀有精華角地標售 業者料將創區域新高價 16:342020/03/09 財經 防境外輸入 陸暫停日本公民免簽 04:102020/03/10 兩岸要聞 義大利全國封城 經濟產出料將減少15％ 09:102020/03/11 財經 台灣虎航2月營收 年減37％ 04:102020/03/12 證券．權證 NBA最佳防守球員 失守疫情 04:092020/03/13 焦點新聞 印度形同鎖國 暫停外國人入境至4月中旬 04:092020/03/13 全球財經 印度封國1個月 禁所有外國人入境 04:102020/03/13 國際大事 《產業》疫情全球延燒，公主遊輪停航2個月 11:082020/03/13 財經 國際熱門新聞 美軍帶疫情進武漢？耿爽反應出乎意外 - 國際 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 以牙還牙 陸發布美國侵犯人權報告 - 國際 - 旺報 真假？陸外交部發言人驚爆：美軍可能帶病毒進武漢 - 國際 隱瞞！伊朗新冠肺炎萬人塚 連太空都看得見 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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