纜線地下化具有防災、優化城市景觀的優點，但也時常面臨協調上的困難，順利施作不易。高市府工務局2019年完成19.85公里纜線下地工程，今年瞄準鼓山區登山街、柴山大道兩處熱門地段改造，要讓民眾瀏覽美景、拍照時不再出現「髒畫面」。

高市府工務局與台電攜手合作推動「市區道路纜線下地計畫」、「前瞻基礎建設計畫」和「防災韌性下地計畫」，2019年已完成路竹高7線拓寬工程、阿蓮仁愛路、林園公12拓寬工程及小港區松金一巷等23個路段，總長19.85公里，共拔除532支電桿，範圍廣達16個行政區，大幅提升當地市容景觀及交通安全。

纜線下地後，原本放置於電桿上方的變電箱，因台電有用電維護考量，仍須設置於地面，時常遭民眾抗議。工務局道路挖掘管理中心表示，纜線下地工程僅耗時數月，但溝通過程需要更長，需取得當地民眾的共識。挖管中心對此也有折衷方案，變電箱可彈性設置於鄰近的公有綠帶、馬路分隔島、或是人行道上，再配合用戶引上管設置工程，將電線引進民宅或大樓。

今年，工務局纜線下地計畫將鎖定鼓山區登山街、柴山大道兩條熱門觀光旅遊路線優先施作。登山街鄰近哈碼星鐵道園區、鼓山渡船頭等重要景點，柴山大道是遊客賞夕陽與海景必經之路。楠梓區加昌路則常有路樹與電桿接觸斷電問題，未來也將透過纜線下地解決風險，也讓市容更加整潔。

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(中時 )