港股13日經歷黑色星期五，盤中曾跌超千點創三年新低，但在憧憬全球多國聯合救市情況下，大盤大幅拉回，收盤跌276點或1.14％。

美股當地時間12日暴跌2,352點，創1987年股災後最大單日跌幅。恒指13日開盤跳空大跌1,789點，報22,519點，創2017年1月9日以來新低，上午跌幅曾縮至1,035點，中午大跌1,404點。

午後開盤後回升，跌幅曾縮窄至124點，高見24,184點。之後下跌。後20國集團表態撐盤，尾盤再反撲。恒指最終收報24,060點，僅跌276點或1.14％。大市全日成交額達2,024.34億港元。

國企指數報9,650點，跌75點或0.78％。

個股表現方面，騰訊開盤大跌7.6％報336港元，收盤倒升0.4％報365港元，全日成交居首達202.44億港元。

舜宇開盤大跌13％，收盤倒升2％報118.5港元，為全日表現最好藍籌。申洲國際開盤大跌16.1％，收市挫6.7％，為表現最差藍籌。

(工商 )