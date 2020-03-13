因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，民眾為了防疫減少外出，帶動「宅經濟」成長。中信銀行13日發布最新觀察，發現民眾換匯用途已從「旅遊」換匯轉向「外幣資產配置」，在幣別偏好上也有很大轉變。

中信銀行進一步指出，據統計，民眾不僅外幣產品投資超越旅遊的換匯量，109年2月的快閃換匯活動日，除了美元與日圓仍占前兩名，與去年下半年相比，處於匯率低點的澳幣和歐元，則竄升至換匯交易量第三、四名，且活動當日14種外幣皆有換匯交易，顯示民眾外幣資產配置更加多元。

中信銀行表示，新冠肺炎疫情衝擊全球景氣，美國聯準會以降息因應，美元短線動能暫時受到壓抑，但以中長期角度來看，全球央行競相寬鬆，美元仍具相對的利率優勢與穩健度。

中信銀行指出，在家防疫可利用網路銀行或「中信Home Bank」APP推出的快閃換匯，「17換匯吧」活動3月17日加碼推出1,888組換匯優惠，民眾不必出門也可享受全方位數位理財服務。

中信銀行指出，3月快閃換匯活動「17換匯吧」將於17日上午9時至下午3時30分進行，本次將推出上午時段（上午9時至12時）共計1,888組「新臺幣兌換美元」（減免美元3.5分）與當日公布的特定幣別換匯優惠。未搶到限量優惠的民眾，線上換匯仍享當日限定的新臺幣兌換14種外幣即期匯差好康。

中信銀行表示，「17換匯吧」活動舉辦已滿一年，活動日線上換匯量與非活動日相比成長約六成，顯示「17換匯吧」廣受民眾青睞。

(工商 )