每年3月瘋媽祖，今年因為新冠肺炎疫情延燒，大甲媽繞境因此延期舉辦。由於繞境奉咖啡，是知名咖啡連鎖店-黑沃咖啡、年度重要活動之一，有感於第一線防疫人員不眠不休地為民眾的健康把關，黑沃咖啡決定以實際行動，推出奉獻咖啡為防疫共同抗戰，2萬包「有喝有保庇」防疫咖啡，將免費分享給民眾領取。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，每年3月大甲媽祖遶境活動期間，黑沃咖啡總是無私分享好咖啡，免費供應信徒2萬杯熱騰騰的咖啡，至今已連續4年。今年因為疫情關係，大甲媽祖遶境將延期舉辦，但是黑沃奉獻精神不間斷，結合防疫推出2萬包有喝有保庇防疫咖啡，免費分享給民眾領取，並鼓勵民眾在自己家也能喝到好咖啡，落實政府防疫政策。

林佩霓說，防疫咖啡以眾神明及防疫措施為概念發想，黑沃與媽祖、耶穌、地藏王菩薩三大神明攜手合作，分別以戴口罩「有戴有保庇」、噴酒精「手護你健康」、勤洗手「防疫勤洗手」等提醒標語，讓眾神明化身守護大使一起為疫情加油，傳遞溫暖無國界。

黑沃今年奉咖啡精神將擴大到全台，首批2萬份防疫咖啡領取辦法，只要加入「黑沃有喝有保庇防疫咖啡」臉書社團，填妥入社問答即可至距離您最近的黑沃門市領取，限量2萬包，一人可領取一次，採實名登記制。登記入社時間自即日起至3／20，領取期間為3／25-3／29。

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