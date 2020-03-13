龍巖（5530）今（13）日受邀參加由玉山證券舉行的投資座談，向機構投資人介紹公司概況及2019年第四季營運成果。龍巖2019年獲利衝出五年新高！EPS高達5.48元；展望未來成長動能，在兩岸塔墓銷售。

龍巖表示，龍巖為全台第一家、也是唯一一家上市櫃殯葬服務業，塔墓毛利率高達9成，禮儀服務毛利達45％，目前將近有400億元已銷售未認列營收在帳上。

至於禮儀服務，未來可實現利益正持續擴增中，2019年底累計未履約契約達19.7萬張，年增26％；生前契約方面，目前在全台市佔率達74％。

龍巖2019年營收共45億5930萬元，年減約8％；由於手中不動產持續活化，有處分台北市商辦大樓的處分利益貢獻，因此獲利能力提升，淨利率從前一年的46％攀升至52％，營業毛利32億1614萬元，營業淨利21億0901萬元，合併財報淨利歸屬業主23億0287萬元，EPS高達5.48元，為近五年新高，僅次於2014年的5.49元。

在未來展望方面，目前新北、桃園、台中和高雄正興建「光之四塔」。

在中國大陸方面，龍巖與中國大陸遠洋集團策略聯盟的龍洋生命，合資開發的溫州瑞安陵園案，已在2019年第四季完工，不過受到武漢肺炎疫情所影響，中國大陸許多城市都正封城，部分大廠正陸續復工中，目前全案銷售進度不明朗。

龍洋生命由龍巖、遠洋各持股50％，銷售業績將採業外認列轉投資收益。市場預期，龍巖本業中長線將具一定的成長動能。

(工商 )