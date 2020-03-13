近日蘿莉塔、王少偉跟馬國賢上《女人我最大》來分享「真的好想談戀愛」，蘿莉塔已經3年沒談戀愛，她表示自己25歲才交到人生中第一個男朋友，因為太想交男友，做過了很多求桃花的努力，朋友曾推薦她去拜狐仙，說是拜完後天天都會有男生約出去，她很開心的帶著供品去拜狐仙，覺得桃花緣日後應該穩當了。沒想到拜完後朋友才說供品要立刻全部吃掉，因為狐仙喜歡吃麻糬，她買了超級多，只好硬著頭皮一口氣吃了20顆，後來還造成得腸胃炎，她想說：「都這麼虔誠了！結果還是一朵桃花都沒有！」

她一年又去了4次泰國拜四面佛，跟她一起去的朋友通通交到男友，只剩她仍單身，情急之下，又聽到朋友說泰國佛牌很靈驗，即使一個要價三千多，但為了交到男友，她一口氣買了6個，後續仍是沒桃花，她跑回店家抱怨，店家沒辦法，再拿出一個「陰牌」跟她說：「這個牌很可怕，所有酒店小姐用了客人都源源不絕。」陰牌特別貴，還很可怕，每天要裝水給祂喝，不然會生氣。

下重本後還是沒用，她又跑去店家抱怨，店家給他一罐「泰國人緣油」，叫她天天擦，後來她上網一查，發現人緣油是從人的屍體提煉出來的，嚇的她把所有的東西通通丟掉，整個過程花了好幾萬。

(中時 )