一名70多歲男子，因欠下高利貸被地下錢莊和黑道討債，加上司法訴訟糾纏，因而潛逃出境到大陸被通緝，由於大陸在春節期間爆發新冠肺炎疫情，輾轉逃到美國投靠朋友，不料美國疫情也持續擴大，林男又搭機逃跑，卻在過境台灣桃園國際機場時，被航警發現是通緝犯，隨即將他逮捕歸案，台北地檢訊問後，下令他限制出境出海。

據了解，這位高齡73歲的林姓男子，過去從事食品加工業，20年前為了周轉資金，向地下錢莊借了200萬元，曾因還不出錢，疑似被黑道人士押走，對此林男也控告對方妨礙自由等罪，為了保命，林男避居大陸被通緝。台北地檢署調查後，案子在2008年因罪證不足等理由處分不起訴。

由於林男在提起告訴後，就已潛逃出境，避居大陸 12年的林男，卻因新冠肺炎疫情，輾轉到美國投靠友人，沒想到美國如今疫情也擴散開來，林男打算回到大陸去，卻在過境台灣時被逮，最後台北地檢署將他限制出境出海，也請求辦案人員不要曝光他的消息，免得又被當初的黑道追殺。

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(中時電子報)