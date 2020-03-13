由株式會社mixi（東京都澀谷區，代表取締役社長執行委員：木村 弘毅）旗下的XFLAG Studio所推出的一拉一放、戰鬥RPG手遊《怪物彈珠》，宣布將於2020年3月16日（一）與電視動畫《魔導少年》舉辦合作活動。

《魔導少年》為漫畫家真島浩在日本講談社出版的《週刊少年Magazine》上連載，並被改編成電視動畫的超人氣漫畫作品。背景是在一個「魔導士公會」林立的世界。這些公會負責為魔導士們仲介各式工作，其中有個眾多厲害魔導士雲集的公會——「妖精尾巴」。故事內容就是圍繞在隸屬於「妖精尾巴」的火之滅龍魔導士納茲與星靈魔導士露西，描述他們大顯身手和夥伴們一起打敗各種敵人的奇幻冒險作品。

本次雙方活動登場的腳色包含：火之滅龍魔導士 納茲・多拉格尼爾(火屬性★6)、星靈魔導士 露西・哈特菲利亞(光屬性★6)、冰之造型魔導士 格雷・佛爾帕斯塔(水屬性★6

)、妖精女王 艾爾莎・史卡雷特(光屬性★6 )、天空之滅龍魔導士 溫蒂・馬貝爾(木屬性 ★5)、鐵之滅龍魔導士戈吉爾・雷德福克斯(闇屬性★5)。

為了紀念與電視動畫《魔導少年》的合作活動開跑，自3月16日起，將在繁體中文版怪物彈珠LINE官方帳號中舉辦繁體中文版限定【魔導少年×怪物彈珠】角色性格小測驗！只要將怪物彈珠LINE官方帳號加入好友，並憑直覺簡單回答幾個問題，就能測出你是《魔導少年》中的哪個角色喔！也會根據測驗結果推薦最適合你的《怪物彈珠》玩法！

把小測驗活動分享出去，還可以參加抽獎活動！有機會獲得「AVIOT×怪物彈珠無線耳機TE-BD21f-LF 路西法版」或「怪物彈珠專用GASH點數999點」！也許你可以從角色性格測驗中，發現自己從未知曉的一面喔！

(中時電子報)