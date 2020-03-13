鹿港天后宮歷史最悠久，13日起特別在鄉土大樓舉辦為期1個月的百年典藏文物展。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮歷史最悠久，13日起特別在鄉土大樓舉辦為期1個月的百年典藏文物展。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮歷史最悠久，更是文化藝術的瑰寶，去年榮陞古蹟，13日起特別在鄉土大樓舉辦為期1個月的百年典藏文物展，包含大明宣德年製的宣德爐，昭和14年間天后宮重修，石雕大師蔣馨敬獻石製香爐、還有造型特殊憨番扛厝角人燭臺等、每項珍藏都留下時代的印記，也留下了信仰的力量與用心，永續藝術與文化的價值。

鹿港天后宮超過400多年歷史，是台灣第一媽祖廟，媽祖庇佑眾生，香火不斷，在歷經時代變遷、自然天災、維護修繕等過程，遺留下的文物瑰寶，在廟內及安放在香客大樓媽祖文物館珍藏中。

天后宮主委張偉東表示，鹿港天后宮是台灣媽祖信仰的重心亦是在地人的精神指標，精湛的古蹟、建築規模和豐富的宗教文物，不僅是鹿港天后宮的資產，也是鹿港與台灣人的共享的藝術瑰寶，把文化使命扛上肩，委員會不停地努力，集思廣益維護古蹟歷史建築及文物，還製作數位檔、編撰宮志，就是為廣為分享，讓更多人一起感動，傳遞媽祖文化和天后宮之美。

「百年典藏藝遊未盡，錦繡韶光醉了流年，神像鳳輦令旗香爐，匠心獨具值得一覽。」鹿港天后宮大小木作、石雕、彩繪皆出自於名匠之手，到處都充滿文化底蘊，屬於台灣經典的建築藝術，這次文物展特別在媽祖千秋聖誕推出，特也有意義，值得一起來欣賞難得文化瑰寶，來場歷史的巡禮、禮讚媽祖，感受文化傳承的光輝。

(中時 )