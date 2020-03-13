受到貿易戰影響，經濟部推動三大投資方案吸引台商回台及加速國內產業投資，投資臺灣事務所13日公布好消息，總計3大方案已帶動395家企業投資約9,030億元，預估創造7.49萬個本國就業機會，後續尚有68家企業排隊待審。

投資臺灣事務所周五召開中小企業擴大投資審查會議，會中通過永溢環保、震勵機械、福隆鋁業、隴鈦銅器、勝新機械、利電電機及格斯科技等七加企業投資案，合計投資38億元。累計中小企業投資方案已經通過169家中小企業投資約784億元，帶來7,312個本國就業機會。

(工商 )