繳出漂亮成績單！投資台灣3大方案累計突破9,000億元 17:362020/03/13 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到貿易戰影響，經濟部推動三大投資方案吸引台商回台及加速國內產業投資，投資臺灣事務所13日公布好消息，總計3大方案已帶動395家企業投資約9,030億元，預估創造7.49萬個本國就業機會，後續尚有68家企業排隊待審。 投資臺灣事務所周五召開中小企業擴大投資審查會議，會中通過永溢環保、震勵機械、福隆鋁業、隴鈦銅器、勝新機械、利電電機及格斯科技等七加企業投資案，合計投資38億元。累計中小企業投資方案已經通過169家中小企業投資約784億元，帶來7,312個本國就業機會。 (工商 ) #企業投資 #投資方案 #臺灣 #事務所 #本國 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄉間子弟鄉間老 04:102020/03/09 藝文副刊 本周兩冷空氣 吳德榮：第2波達強烈冷氣團 08:322020/03/09 生活 中台灣觀光推動聯盟成立 4縣市官產合作再出發 13:282020/03/09 生活 配合戶所合併版更 下周五起全國暫停戶役政服務3天 10:332020/03/10 政治 戶政事務所整併 全國戶役政本週末暫停服務 11:392020/03/10 生活 基隆市精簡人力整併戶所 市府稱服務不變 17:482020/03/11 生活 臺灣企銀 辦大稻埕影視特展 04:102020/03/12 產業特刊 律師洩密助犯嫌串證 認罪協商判緩刑 12:152020/03/12 社會 3企業根留台灣 共投資13億元 18:192020/03/12 財經 肅殺的白色恐怖！寧可錯殺一千也不放過一人 17:302020/03/13 歷史 財經熱門新聞 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 破底翻！道瓊期巨震千點 美股今晚反攻？ - 財經 美股絕地大反攻前兆 三大期指皆熔斷 - 財經 又有壞消息！美期指又崩逾600點…慘劇還沒完？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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