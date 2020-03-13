連鎖餐飲集團六角（2732）董事會通過2019年財報，合併營收創49.55億元新高，年增28.52％，營益率12.11％為近6年高點。歸屬母公司稅後淨利3.8億元，年增達1.28倍，每股盈餘（EPS）9.7元，優於前年4.46元，締造營收、獲利、EPS齊創高的「3高」佳績。

六角董事會亦通過股利分派案，擬配發每股現金股利8.5元，其中以盈餘配發8元、資本公積配發0.5元，盈餘配發率約87.63％。以13日收盤價121.5元計算，現金殖利率達近7％。公司將於6月3日召開股東常會。

六角2019年第四季合併營收12.6億元，季減7.93％、仍年增22.22％，改寫歷史次高。毛利率10.52％，低於第三季14.08％、優於前年同期7.85％。歸屬母公司稅後淨利0.8億元，季減36.53％、年增44.84％，仍創同期次高，每股盈餘1.98元。

六角集團除了母公司六角外，尚包括持股70％的澳洲六角集團，持股74％、主營餐食品牌的王座國際，以及轉投資持股56％、主要布局中國大陸的杭州瑞里。

六角表示，受惠主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」品牌全球展店數超過千家，且搭上外送平台商機，同店銷售成長強勁，母公司六角2019年對集團營收貢獻達近42.52％，營收年增率達59.29％，均創新高紀錄。

以營收類別觀察，受惠「Chatime日出茶太」品牌全球新展店家數年增逾3成、同店銷售成長強勁，六角2019年原物料銷售與加盟及權利金收入分別年增47.73％、16.54％。配合營業費用控制得宜，營業費用僅年增12.41％，使象徵本業獲利能力的營益率顯著提升。

受新冠肺炎疫情衝擊，加上子公司杭州瑞里位處首當其衝的中國大陸市場，多數門市至2月底才陸續復工，六角2020年2月自結合併營收2.47億元，月減達26.89％、年減達19.9％，為近2年低點。累計1～2月合併營收5.87億元，年減16.03％，仍創同期次高。

由於全球疫情持續增溫，六角表示，首季營運表現仍須視全球疫情是否降溫而定。不過，主力品牌「Chatime日出茶太」在亞洲、澳洲與北美市場穩居當地手搖飲品牌龍頭，今年展店速度並未停歇，首季展店家數仍上看百家，擴張力道依舊較往年同期強勁。

六角指出，杭州瑞里擁有茶飲品牌「黑瀧堂」及「果麥」，前者多分布在浙江及東北地區、後者則以雲南為主。面對疫情衝擊，中國大陸手搖茶產業面臨嚴峻淘汰賽，疫情對營運根基穩健的杭州瑞里而言將是短空長多，看好未來反有助於未來市占率提升。

隨著時序步入營運旺季，六角目標以「Chatime日出茶太」每年展店達3成的步調，使全年營運維持雙位數成長，預期今年營運成長動能無虞。

(時報資訊)