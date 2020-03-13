受惠於大陸加速5G基礎建設帶動WiFi 6滲透率提升，且大陸智慧型手機品牌廠4G手機在印度及非洲等新興國家銷售高度成長，加上5G新機重啟拉貨潮，宏捷科(8086)不僅第1季業績可望超越去年第4季，今年第2季業績亦持續看好，從目前訂單來看，宏捷科第2季業績有機會超越第1季，呈現逐季走高。

相較於歐美各國正深陷新冠肺炎疫情大爆發泥淖中，大陸因疫情明顯受到控制，各地加速復工並重啟5G基礎建設，儘管大陸智慧型手機品牌廠新機在大陸地區銷售因新冠肺炎停滯約1個多月，但印度及非洲等新興國家4G手機銷售成績卻相當亮眼，也因此當大陸新冠肺炎疫情獲得控制後，各大智慧型手機品牌廠為彌補農曆年至2月的銷售空白，除全力衝刺新機銷售，亦降低使用零組件成本較高且受控於美國政策的美國半導體零組件，擴大採用台灣的半導體零組件，形成新一波的「去美化」效益，讓原本還擔心業績恐受疫情影響的宏捷科轉趨樂觀。

宏捷科2月合併營收達2.71億元，月增0.74%，年成長190.58%，再創105年1月以後單月新高，累計1到2月合併營收為5.41億元，年成長161.76%；由於宏捷科PA、WiFi及VCSEL三大產品客戶訂單穩定，尤其是WiFi 6及VCSEL的訂單相當強勁，目前VCSEL佔宏捷科營收比重已達10%到15%，WiFi 6產品比重亦逐步攀升中，依客戶訂單來看，宏捷科業績可望持續攀高，法人預估，宏捷科第1季營運可望優於去年第4季，在新產能陸續開出下，第2季亦可望優於第1季。

宏捷科去年第4季合併營收為7.8億元，創下105年第1季以來新高，營業毛利為2.51億元，季增16.74%，單季合併毛利率為32.18%，稅後盈餘為1.46億元；累計2019年合併營收為22.06億元，年成長20.15%，營業毛利為6.69億元，年成長23.89%，合併毛利率為30.36%，年增0.93個百分點，稅後盈餘為3.59億元，年成長21.28%，每股盈餘為2.54元；公司董事會決議每股配息1.7元。

為因應訂單需求，宏捷科自去年第4季開始進行機台去瓶頸，月產能已逐步拉升到10000片，預計第2季有機會拉升到月產能12000片，擴建中的新廠目前已在進行無塵室建置，預計今年第2季末完成後陸續進駐設備，第3季開始試產，第4季進入量產，未來將視客戶需求以月產能5000片為單位來進行擴產。

(時報資訊)