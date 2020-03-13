台灣國際蘭展延期，主題館蘭花分送台南市各景點、機構、學校布置，「遍地開花」，以微型蘭展形式呈現，也讓民眾走出戶外，賞花放鬆身心。（莊曜聰攝）

台灣國際蘭展延期，主題館蘭花分送台南市各景點、機構、學校布置，以微型蘭展形式呈現，邀民眾把握春暖花開的好時節，出門走走，別因為防疫悶壞了。（莊曜聰攝）

台灣國際蘭展延期，主題館內的3萬株蘭花撤展後「遍地開花」，移栽到台南市的25個景點、機構及學校單位，以微型蘭展的形式呈現，民眾到戶外走走時，還是能看到千嬌百態的各色蘭花，南市府觀光旅遊局也結合古蹟與藝文，推出3條一日遊的賞蘭行程，邀民眾來台南賞花也拚觀光。

觀旅局13日在新化區虎頭埤舉行記者會，公開「一水山博賞蘭遊」、「藝文雙營賞蘭遊」、「古都雙城賞蘭遊」等3條賞蘭路線，涵蓋南市13處古蹟、博物館及文化園區，以蘭花為引子，串連鄰近的各景點，呼籲民眾防疫期間多出門走踏青、曬曬太陽，放鬆心情也增加抵抗力。

觀旅局局長郭貞慧指出，「一水山博賞蘭遊」的景點集中在南關線及山區，包含虎頭埤風景區、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、大內南瀛天文館；溪北路線的「藝文雙營賞蘭遊」有新營文化中心、德元埤荷蘭村、總爺藝文中心、蕭壠文化園區；台南市區則是「古都雙城賞蘭遊」，可走訪赤崁樓、台南市兒童科學館、台南文化中心、水交社文化園區、安平古堡。

活動記者會在新化虎頭埤舉行，現場特別辦理「春迎虎頭埤-花漾台灣第一水庫」，在園區設置「富饒百年•生生不息」、「蘭韻紅厝」2處蘭花布展，象徵百年水庫持續富饒，灌溉萬物帶來無限生機。

台南市長黃偉哲表示，國際蘭展往年吸引2、30萬人進場，相當叫座，因應疫情改採遍地開花後，以微型蘭展方式呈現，讓遊客走訪各景點，藉此行銷台南、行銷蘭花，希望帶來更多的觀光效益。

(中時 )