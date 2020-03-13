蔡宜芳事件重創民眾黨形象，名嘴羅友志解讀，民眾黨要當第二大黨，這是民進黨最怕的事。所以民進黨打蔡宜芳，就是打民眾黨、打黨主席柯文哲。

羅友志在《T台政經話》節目中分析，民眾黨的危機不是看民眾黨，而是要看民進黨，民眾黨自己並不能決定自己的危機會不會停止。另外要看國民黨會不會衰敗，因為民眾黨就是被民進黨設定將要取代國民黨，就是假想敵。萬一它變成第二大黨，不先將它踩死，民進黨不就有危機了嗎？這是民進黨的思考邏輯。

羅友志指出，民眾黨就是一人政黨，但是它現在民調有10幾趴，最感到芒刺在背的就是民進黨，讓它起來，搞不好又是一個國民黨，所以一定要先弄柯文哲，裡面有一些人該爆料的就出來。那桃園市議員王浩宇到底在幹嘛，每天在打高雄市長韓國瑜，現在他為什麼要打蔡宜芳，一樣的道理，打韓國瑜就是打國民黨、打蔡宜芳就是打民眾黨。

(中時電子報)