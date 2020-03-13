繼《史努比登上太空》(Snoopy in space)後，蘋果(Apple Inc.)旗下原創影訂閱平台 Apple TV+ 又將有全新動畫作品上架囉！就是蘋果原創音樂喜劇動畫《中央公園》(CentralPark)。本作將於5月29日正式上線，爸爸媽媽可以陪伴孩子們一同觀賞。

《中央公園》由艾美獎得主 Loren Bouchard（《Bob’s Burgers》）創作、在《冰雪奇緣》為安娜配音的Kristen Bell、以及為雪寶配音的Josh Gad 等獻聲演出，影集共十集、每集片長半小時，前三集將於 5 月 29 日在 Apple TV+ 上線，其後每星期五推出一集。

Central Park — Official Trailer | Apple TV+

《中央公園》的故事圍繞著長居於美國紐約中央公園的 Tillerman 家族身上，任職公園經理的 Owen、記者太太 Paige 還有一對子女 Molly 和 Cole 不但在公園內生活，還肩負起守護公園的責任，免於落入酒店女富豪 Bitsy Brandenham 及其下屬 Helen 之魔掌，否則這個世上最有名的都市綠洲將化為烏有，變成高密度地產發展項目。

影集的聲音演員包括 Josh Gad、Leslie Odom, Jr.、Kristen Bell、Kathryn Hahn、Tituss Burgess、Daveed Diggs 及 Stanley Tucci。

(中時電子報)