台中市防疫「超前部署」加強整備工作，疫情考量，市府取得世界蘭花會議組織認同，世界蘭展延後舉辦。（盧金足攝）

2020世界蘭花會議及展覽，原定3月在台中登場，共計展出1500種，超過25萬株各式蘭花，目前決定延期。（盧金足攝）

2020世界蘭展本來3月要在台中市登場，受新冠肺炎疫情影響延期，因籌備期間已向各地花農採購3萬多株蝴蝶蘭等蘭花，花期只有2個月，農業局決定將蘭花提供台中火車站，高鐵站，市府大廳等公共空間布展，預計1周後完成，讓美麗的蘭花讓市民見睹為快，也宣傳預計延到10月的秋季世界蘭展。

受新冠肺炎疫情影響，原訂9日至18日舉辦2020世界蘭展，考量防疫風險，市府表示，取得世界蘭花會議組織認同，宣布世界蘭展延後舉辦。

農業局指出，這次活動是世界蘭花會議組織在1954年成立後首次在台灣舉辦，在2014年爭取到後，市府與台灣蘭花產銷發展協會歷經3年籌備，籌備過程所衍生的相關成本，都會研擬因應措施，將損失降至最低。

2020世界蘭花會議及展覽，原定3月在台中登場，共計展出1500種，超過25萬株各式蘭花，世界蘭花會議邀請全球近50個多國家代表出席，為全球蘭花盛會，但疫情延燒，市府研商後，決定延後舉辦。

農業局長蔡精強表示，希望疫情趕快平息，盼能延到10月以後舉行，籌備期間已向各地花農採購3萬多株蝴蝶蘭等蘭花，為充分運用，從13日起，在台中台北火車站，高鐵站，市府大廳等公共空間布展，正進行設計布置，預計1周完成，至少可展出2個月，讓台中市民及搭車旅客欣賞蘭花美景。

市府強調，世界蘭展為3年1度舉行，是國際的蘭壇盛事，目前除蘭展採購的花卉，其他經費都予以保留，因此秋季世界蘭展的規模不會縮小，同樣會展現台灣的蘭花栽培實力。

(中時 )