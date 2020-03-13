新北市金山區27歲許姓男子離婚後與25歲曹姓女友同住，但2人於12日晚間被被許男父親發現2人在家身亡，警方到場調查，發現死亡時間至少超過4日，現場還留有3張紙，許男訴說忘不了前妻，全案由警方調查中。

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