金山情侶陳屍住處明顯腐爛 現場留3紙：忘不了前妻 17:252020/03/13 中時電子報 湯萱樂 、中時、 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市金山區中華路傳出一對情侶燒炭身亡，警方到場發現2人已明顯死亡4日，詳細原因仍待調查中。（翻攝網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市金山區27歲許姓男子離婚後與25歲曹姓女友同住，但2人於12日晚間被被許男父親發現2人在家身亡，警方到場調查，發現死亡時間至少超過4日，現場還留有3張紙，許男訴說忘不了前妻，全案由警方調查中。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #離婚男 #陳屍 #住處 #現場 #遺書 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中科技辦案2.0 智慧拚治安 04:102020/03/09 地方新聞 再造鹿港歷史現場 老屋補助額度加碼 04:102020/03/09 地方新聞 疑債務加情感糾紛 自主隔離陸配門前遭縱火 10:482020/03/09 社會 宜蘭壯圍火警 1婦人不治 15:432020/03/09 社會 送便當不買帳 弟亂槌打爆胞兄頭顱判14年 10:062020/03/10 社會 墾丁大街聚眾鬥毆2人送醫 警方對空鳴2槍壓制 16:172020/03/10 社會 連續8個月！詭男凌晨狂敲門喊「我愛你」…屋主超崩潰 19:532020/03/10 社會 醉翁打119謊稱從湖北回來 救護人員全副防疫裝上陣 21:112020/03/11 社會 疫情下的股東會...有解 04:102020/03/12 財經要聞 國二女休假返嘉義與母團聚 意外陳屍家中 13:202020/03/12 社會 社會熱門新聞 金山情侶陳屍住處明顯腐爛 現場留3紙：忘不了前妻 - 社會 女騎士閃併排貨車 遭撞當場上下半身分離 - 社會 F乳蔡宜芳被整合 細數台灣名人沉浮摩鐵文化 - 社會 吳宗憲牌吸塵器貨車被撞翻 台65車流回堵1.1公里 - 社會 偷情鐵證！蔡宜芳走進摩鐵前的中午…甜蜜PO文「進了我…」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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