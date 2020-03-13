出生花蓮、台灣著名詩人楊牧今(13日)驚傳過世，享壽80歲。根據消息指出，楊牧過世前幾天才因身體狀況惡化入住加護病房，未料今天就傳出過世消息。

「我不想重複自己，現在正努力追求詩的新境界，但那是什麼？商業機密！」，向來給人嚴肅印象的詩人楊牧，在107年11月30日國立東華大學「楊牧文學研究中心」揭牌時，還曾幽默表示：「我一生都在研究別人的文學，沒想到如今換我自己被人研究」，逗得現場哈哈大笑。

出生於1940年日治時期花蓮的楊牧，除了是一名詩人外，還是散文家、評論家、翻譯家、學者。楊牧曾任麻州大學助理教授、西雅圖華盛頓大學教授，1995年從華盛頓大學退休後，結束了長達30年的海外任教生活，爾後返台擔任國立政治大學臺灣文學研究所講座教授，2013年更是回到出生地花蓮，擔任國立東華大學榮譽教授。

楊牧本名王靖獻，最早筆名其實不叫「楊牧」，而是「葉珊」，在他26歲那年(1966年)赴柏克萊攻讀博士學位，見證了60年代的學生運動，因而將筆名改為楊牧，嘗試以詩介入社會。其所著作的詩集更曾翻譯曾多國語言，包括英文、法文、德文、日文、義大利文、瑞典文、荷蘭文、捷克文等。

(中時電子報)