台灣面臨第二波新冠肺炎的防疫攻防戰，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來將會建構新的資訊系統，自動監控自主健康管理民眾的體溫回報狀況，若沒有按時回報將會啟動尋人機制與相關罰則。

新冠肺炎疫情將從歐洲掃回台灣，陳時中表示，未來將會研擬新的資訊系統，自動監控自主健康管理民眾透過手機回報的體溫量測狀況，若民眾沒有按時回報體溫狀況，將即時啟動尋人機制，並可能處以相關罰則，系統也將同時管理民眾的相關症狀回報並安排就醫程序。

指揮中心執行官周志浩解釋，目前的自主健康管理除了要求出門要戴口罩外，也要求每天測量兩次體溫，並以主動關心的方式追蹤，若找不到人將會啟動尋人機制，同時民眾也有回報症狀的義務，必須回報指揮中心後等待安排就醫，否則可能會面臨相關罰則。

此外，陳時中提到，未來出境時也會要求提出健康聲明，並進行發燒篩檢，即使民眾沒有據實通報，也能在最後一關進行攔阻並進行懲處，陳時中說，目前正在積極架構系統中，希望能盡快投入使用。

(中時 )