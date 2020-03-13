台灣虎航原董事長暨總經理張鴻鐘昨日因個人因素辭去職務，公司今日召開董事會，確定由中華航空公司董事陳漢銘接任，總經理則由華航東京分公司總經理張明瑋接任。

台灣虎航表示，新任董事長陳漢銘擁有英國伯明罕城市大學企業管理碩士學位，現任中華航空股份有限公司董事、博宇開發股份有限公司董事長及勤泰軸承股份有限公司董事，熟稔企業管理及航空營運等業務。

總經理張明瑋曾任華航客運行銷處協理、客運營業處專案協理、地勤服務處副總經理、企業發展室副總經理及日本地區處長兼東京分公司總經理等要職，在華航總公司及各分公司皆負責重要業務，有豐富的實戰經驗，熟悉航空市場動態，且於航空產業經歷完整，是執掌台灣虎航的最合適人選。

台灣虎航指出，期待能藉由董事長陳漢銘及總經理張明瑋的長才，帶領台灣虎航持續成長、再創高峰，待疫情過後，繼續穩定台灣虎航在台灣低成本航空市場中的定位，並期盼台灣虎航接下來的發展，能朝更穩健且獲利的目標邁進。

(中時 )