大盤3/13開盤摜破萬點，殺到9635點，爆量3028億絕對不是底部。底部是一攤死水，成交300億還差不多。大盤從12197點殺到9635點，跌掉2562點，趨勢向下，反彈還是要賣，反彈結束還是破底。
3/12大盤低於10500點券商準備融資追繳通知，3/13打電話也寄追繳令。3/16星期一收到追繳通知，存現金提高自備款、融資買進更多股票，星期三開盤之前必須把整戶維持率補到130%以上，否則券商開盤直接斷頭。融資斷頭不是一支一支斷，是整戶一起斷。
整戶斷頭不分青紅皂白通通市價賣，莫名賣壓是恐慌來源，股價開低，連累持有相同股票的人維持率，形成惡性循環。
收下追繳令到斷頭有三天時間，所以下星期一與星期二市場有喘息的空間。
關鍵是星期三，行情大幅回升則暫時保命，為何是暫時呢?收到追繳令後，除非把維持率補到167%，若只是高於130%一點點，盤中維持率跌破130%，當日下午兩點之前一定要補錢，否則隔日開盤還是斷頭。
維持率在130%邊緣的人，時時刻刻提心吊膽，隨時可能接到追繳電話。
斷頭問題不在個人，是趨勢改變。遇到斷頭危機，與其掙扎度日不如一刀兩斷，永絕後患。
(本文作者為中華財經台分析師王文良)
(中時電子報)
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