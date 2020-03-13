康和證券估下周指數高點上看10,400點 17:362020/03/13 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股本周各產業類股全面下跌，以通信網路類指數下跌4.57％最抗跌，電子零組件類指數下跌16.48％最弱勢。康和證券預期下周指數將在9,800～10,400點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：晶圓代工股、伺服器股、EMS股、電信股、傳產龍頭股、風電股等。 康和證券分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：1.國內疫情持續穩定並未失控。2.中國疫情明顯趨緩，企業復工進度符合預期，生產供應鏈將回復正常。3.國安基金伺機進場，挹注市場信心及資金活水。 (工商 ) #康和證券 #周指數 #指數下跌 #疫情 #包含 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 《金融》國泰證券：疫情衝擊原油需求，疫情拐點留意油價佈局時機 07:452020/03/09 財經 中藥製劑大廠 原料存貨3個月 04:102020/03/10 生活新聞 寒假結束 青海、西藏陸續開學 04:092020/03/11 焦點新聞 疫情爆發後 習近平首次視察武漢 04:102020/03/11 財經要聞 疫情何時了？ 專家點出兩指標 04:102020/03/11 全球財經 支援政策加碼出台 陸股續發威 04:102020/03/11 投資理財 疫情大爆發 中信金模擬三情境應戰 16:462020/03/12 財經 陸控制疫情 盼3月底無新例 04:092020/03/13 話題觀察 美國安顧問控陸隱瞞 致疫情擴散 04:102020/03/13 國際大事 財經熱門新聞 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 破底翻！道瓊期巨震千點 美股今晚反攻？ - 財經 又有壞消息！美期指又崩逾600點…慘劇還沒完？ - 財經 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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