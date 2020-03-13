台股本周各產業類股全面下跌，以通信網路類指數下跌4.57％最抗跌，電子零組件類指數下跌16.48％最弱勢。康和證券預期下周指數將在9,800～10,400點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：晶圓代工股、伺服器股、EMS股、電信股、傳產龍頭股、風電股等。

康和證券分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：1.國內疫情持續穩定並未失控。2.中國疫情明顯趨緩，企業復工進度符合預期，生產供應鏈將回復正常。3.國安基金伺機進場，挹注市場信心及資金活水。

(工商 )