李翊君女兒王敏淳（香奈兒）推出首支單曲〈和你一起〉，好歌聲被音樂才子嚴爵相中，兩人過去在2017年合作偶像劇《我和我的四個男人》相識，嚴爵讚王敏淳歌聲有著個性與態度，王敏淳則說「與嚴爵哥哥合作，當初抱著向前輩請益的心情演唱，很意外哥哥如此的對我有信心，這是甜蜜的壓力」。

嚴爵說，王敏淳個性自然不做作，有想法都會付諸行動，是充滿行動力的女生，有次聚餐大家起鬨要王敏淳演唱張惠妹〈聽海〉，「令我驚訝的是她沒有降Key，直接就唱原Key」。事後為戲劇創作插曲〈Love Today〉，決定邀請王敏淳合唱，也是兩人第一次在音樂上合作。

嚴爵轉做幕後、成立「鮪魚肚影音」，計畫聚集一群能演又能唱的藝人，他直言「第一個想到的就是王敏淳，她聲音和個性的簡單自然」，更比喻像是生魚片美食「鮪魚肚」一樣，不用料理，就是一道天然美味，她就是「鮪魚肚影音」的最佳代言人不二人選。

王敏淳17歲時跳級上大學，目前就讀美國伯克利音樂學院大二，主修長笛與歌唱，新歌〈和你一起〉為kktv夯劇《2020因為愛你》插曲。遺傳到媽媽李翊君優良基因，王敏淳仙氣外型極為吸睛，也被網友讚封「靈系女孩」。她說剛認識嚴爵時「他話不多，但聊到音樂就說不停」，開心地說「沒有想過有一天會成為他的員工耶，感謝嚴爵哥哥讓我的音樂夢得以實現」。〈和你一起〉13日於各大數位平台上架。

王敏淳17歲時跳級上大學，目前就讀美國伯克利音樂學院大二，主修長笛與歌唱。（鮪魚肚影音提供）

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