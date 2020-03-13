台中市后里區后神路轉入甲后路2段721巷處，因路寬不夠且橋墩凸出，導致車禍頻仍，立委楊瓊瓔服務處及市議陳本添13日邀集相關單位會勘，要求后里圳幹線水利溝轉彎處加蓋，以利車輛進出。建設局養工處表示，因該地有高程落差及緩衝路段短問題，需再評估安全性。

陳本添指出，后神路轉入甲后路2段721巷處，因兩側橋墩凸出且路寬不夠，加上橋墩樑柱立於兩側，常造成車輛擦撞，地方不斷透過各種管道向市府陳情，希望早日把排水溝加蓋，以維護用路人安全。眉山里長潘錦致表示，該危險地段接連發生車禍意外，造成人員受傷及車輛損壞，用路人苦不堪言。

建設局養工處指出，路旁水溝加蓋雖可解決路口停等區狹窄問題，但因有高程落差及緩衝路段短，需要再評估其安全性。

楊瓊瓔立委服務處執行長洪柳益在彙整各單位意見後提出，該轉彎處紅綠燈停等線往後退，以增加路口緩衝區，並微調主線與支線紅綠燈秒數，轉彎處伸縮縫應做防滑改善。另截角加蓋部分，后里區公所要加快腳步評估，將計畫及預算送請建設局爭取經費。

(中時 )