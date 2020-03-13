僑樂國小師生自製的酒精自動噴霧器，功能不遜於市售產品。〔謝明俊攝〕

僑樂國小學童利用電腦教室內的自動控制零件自製酒精自動噴霧器。〔謝明俊攝〕

僑樂國小校長曾瑞雲嚴格要求學童每節下課後都要洗手。〔謝明俊攝〕

僑樂國小防疫作戰，非常謹慎。〔謝明俊攝〕

新冠肺炎肆虐，如何防疫成了各國小最重視的議題，苗栗縣造橋僑樂國小學童，利用電腦課所學到的自動控制，以及課堂上所使用的自控零件，以3個多 時製作出酒精自動噴霧器，放在學校門口供進出人員手部消毒，讓校長曾瑞雲大讚學生們太有才了。

苗栗縣雖然至今仍無新冠肺炎確診案例，但縣內各國小對於校園防疫都是戰戰兢兢，自2月25日開學以來，僑樂國小校長曾瑞雲就嚴格要求學生手部清潔，每次下課，學生回到教室前，都要依序以肥皂清洗雙手後才能進教室，每天下課後，各班導師必須用漂白水將教室內課桌椅擦拭消毒過一遍，來維持教室清潔安全。

僑樂國小原有電腦教室供學童上電腦課，並獲得廣達電腦捐贈自動控制電子零件一批，供學生上課時訓練使用。開學後的27日，6年甲班學生由電腦老師吳昌南帶領授課，吳昌南提問學生，有沒有興趣製作用在防疫的自動噴霧裝置，可放在校門口供大家使用，毋須再以手噴酒精。

吳昌南的提議，立刻就引來彭永鑫、徐浚瀚等2名學生響應，師生3人就從中午休息時間到下午放學間的短短3個多小時，利用電腦教室內現有的自控零件，製作出2具自動酒精噴霧器，當場測試可行後，就向校長報告，隔天就正式放在校門口，供全體進出師生使用，功能不輸市售自動噴霧器，曾瑞雲對學生能夠學以致用，把上課所學，立即用在現實生活上，不禁大讚學生們太有才了！

(中時 )