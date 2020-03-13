武漢肺炎疫情發燒，民進黨高市議員陳致中13日批評高雄市政府運動發展局不惜冒疫情危險舉辦2020高雄電競嘉年華，是為了挽救罷免的年輕票嗎？高市府新聞局長鄭照新接受媒體聯訪強調，電競產業與防疫措施2者間並不相違。

陳致中透過通訊軟體發文表示，韓國瑜日前於防疫會議已裁示為免疫情傳染，室內百人以上、室外千人以上活動緩辦，結果運發局卻招標新台幣500萬元的電競嘉年華，可能辦在巨蛋，勢必是百人以上活動，完全違反市府防疫政策，「現在冒危險搞電競是為了挽救罷免的年輕票嗎？」

高市新聞局長鄭照新13日陪同市長韓國瑜出席美濃請益開講時，接受媒體聯訪表示，電競產業與防疫措施並不相違，千萬不要因防疫阻礙電競發展，尤其在防疫期間、在自主隔離的時候很多人會打線上遊戲打發時間。

他認為，賽事只要做個簡單的轉型，轉為線上比賽進行，留下一個基本轉播平台，防疫這件事就可以輕鬆解決，不會是大問題，何況電競嘉年華也還沒結標，運發局也會從嚴要求廠商做好賽事防疫。

鄭照新強調，市府每項活動都有人說是為了挽救罷韓，這樣跳針式的反應，他們已經不需要再回應了，包括推行電競產業及競賽，市府從來不以政治為考量。

(中時 )