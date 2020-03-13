新北市議長蔣根煌今日召開會勘，與校方達成共識，將拓寬中港路48巷。（吳亮賢攝）

校方也同意內縮中港路側圍牆，讓道路更為寬敞。（吳亮賢攝）

新北市新莊區新莊國小建校超過百年，比鄰在地信仰中心「地藏庵」，來往交通密集，但校門旁中港路48巷的通學廊道卻十分狹窄，僅供車輛單向通行，學童必須與車爭道，相當危險，為此新北市議長蔣根煌今(13)日召開會勘，與校方達成協議，內縮學校圍牆、拓寬道路，打造更安全的上學路。

恆安里長蔡陳恒菊指出，每到上、放學時刻，許多學童會從中港路48巷進出校園側門，但巷子十分狹窄，僅容一台汽車單向通行，學童及家長被迫與車爭道，十分危險。

議長蔣根煌接獲陳情後，今日會同相關局處及區公所召開會勘，蔣根煌表示，該巷處原為都市計畫8米寬道路，但因與現有校地重疊，遲遲未能拓寬，如今終於與校方取得共識，將內縮圍牆，啟動拓寬。

新莊國小校長張信務強調，由於民眾已經反映多年，為了學童、家長及當地居民安全，並考量消防救護、救難勤務，同意在不影響校內建物及操場的狀況下，將48巷及中港路側圍牆內縮，讓道路更為寬敞。

養工處副總工程司廖學志表示，中港路48巷確為都市計畫道路，學校圍牆側也有一部分屬於道路用地，但當地仍有一些為私人土地，將先請學校做鑑界，確認土地權屬後，再行規畫開闢。

(中時 )