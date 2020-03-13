台中市政府對中火開罰，行政院發言人Kolas Yotaka證實，行政院將公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空汙法，自治條例無效。
台中市政府在2016年1月26日公告施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，其中第3條第4項要求受管制者「自本自治條例公布日起四年內減少生煤使用量40％」，對象包括台中發電廠（中火）、港務公司台中分公司、中龍鋼鐵等三單位。
據了解，行政院最快今天公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空污法規定無效。
按台中市政府於2018年8月2日發布新聞稿表示，，台中市政府領先全國制定生煤管制自治條例，105年1月26日已公布生效，要求中火4年減生煤4成。當時台中市長林佳龍表示，這項自治條例先前已生效並送行政院備查，且正在實施中；法制局長吳梓生也說明，生煤管制自治條例屬備查案，議會通過由市府公布即已生效，市府送請中央備查為讓中央「知悉」，且中央並未函告無效，程序完備。
網友砲轟，「裁判都我的人你玩的贏嗎？」、「這一條不是當年林佳龍推的法案嗎？」、「說你違法就違法」、「黑龍自打臉」、「顏色不對，吱畜自己推的法案也能廢」、「妳不是我們的人，這條不給妳用」、「笑死，自治條例要送中央核定或備查欸，4年多都有效，現在換了個市長就變無效」、「佳龍出來面對」、「佳龍出來打球，不要躲了」、「台中人被這樣搞真的淒慘」、「 蟑螂準備登場了」、「綠畜說要燒煤就是要燒」！
(中時電子報)
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