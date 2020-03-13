屏東萬巒鄉萬法寺納骨塔爆出產權糾紛，塔位所有權人陳寶權與多位權益人多次向寺方抗議，爭取權益，卻吃閉門羹，雙方各說各話陷入口水戰，13日住持釋見引及律師團前往地院對陳等人按鈴提告。法師釋見引大動作提告，指控陳等人，利用媒體與網路抹黑、汙衊、恐嚇，將不再沉默、以訟止惡。

塔位權益人陳寶全提出當時寶塔宣傳資料，表示塔位設計為八卦形單面單排，如今早已面目全非。（圖／陳寶全提供）

據了解，萬法寺旁的中東寶塔產權多次易主，目前由萬法寺住持釋見引所有。1月7日主張擁有1000個塔位的陳寶全及近百位民眾，到萬法寺前拉白布條抗議，陳指出當初他買了1000個塔位投資，最近想要入寺看塔，卻遭寺方刁難不讓他進入。隔月陳向議員陳情，檢舉塔內消防安檢不合格，帶領縣府相關單位前往會勘，被寺方委任律師以私人產權及稽查未依程序為由拒絕。

本刊獨家找到陳寶全，他提出相關判決文「台灣高等法院高雄分院檢察署處分書89年度議字第823號」，打臉釋見引對外聲稱的萬巒區農會發文，字號「屏警刑三字第47129號」之文件，痛批釋見引有誤導之嫌。

陳寶全指控，依照中東寶塔目前官網內部裝潢示意圖，早變更為立體式，質疑未向有關單位申請，有違法之嫌。（圖／陳寶全提供）

陳寶全表示，當時釋見引控告王福份案件，已於2000年不起訴定讞，釋見引不服再提上訴高分檢，還是遭駁回，陳寶全說：「釋見引避重就輕，打烏賊戰。」

另外，陳寶全也拿出當初寶塔的宣傳資料，指控釋見引，涉嫌竄改「中東寶塔」內部設施，將原本八卦形單排單面塔位設計，改為立體式的塔位，預估這樣塔位瞬間多了三倍數量，陳寶全質疑釋見引並未向屏東縣政府相關單位申請，私自更改，豈不嚴重影響塔位所有權人的權益？

屏東萬巒鄉萬法寺納骨塔爭議，雙方各說各話，已陷入口水戰，有待司法釐清。（圖／翻攝畫面）

如今寶塔爭議，雙方鬧得對簿公堂，陳寶全指控身為全國佛教協會副理事長的釋見引，如果行事作風坦蕩蕩，為何不敢讓外界進入納骨塔看個明白？遮遮掩掩到底在怕什麼？如今到底誰是誰非？恐怕等待司法才能給個公道。

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(中時電子報)