聯強(2347)2019年每股賺4.09元，且在有效調整內部管理和針對業務汰弱留強下，全年毛利率大幅增加0.55個百分點，來到4.33%，董事會也通過，每股擬配發2.6元現金股利。

聯強去年第四季營收933億元，營業利益20.1億元、稅前淨利27.6億元、稅後淨利19.4億元，分別較同期大幅成長59%、54%與45%，單季每股稅後盈餘1.17元。

聯強2019年全年營收3,400億元，營業利益59.8億元，年增加10%，稅前淨利88.9億元，年成長11%，稅後淨利68.2億元，年增加3%，但若排除2018年處分美國新聚思股票約7.3億元的一次性收益，則大幅成長16%，全年每股稅後盈餘4.09元。

聯強表示，2019年聯強加大力度推動精實計劃，在業務面加速清整不健康的業務項目，汰弱留強、改善營收結構；在內部管理面則持續調整不合時宜的作法、強化營運管理效率，雖然因此造成營收衰退11%，但營運獲利卻呈現反差式的成長：全年毛利率大幅增加0.55個百分點，來到4.33%，營業費用則下降4%，使得全年營業利益逆向成長10%，再加上海外合資事業獲利貢獻大幅成長18%，使得聯強全年稅前淨利增長11%，稅後淨利68.2億元，淨利率2.0%，每股稅後盈餘達到4.09元。

聯強2019年包含海外合資事業的全球營收總計超過1.35兆元，年成長10%。其中美國、印度/中東、泰國、越南等合資事業合計營收成長19%，收益部分依權益法投資收益合計約21.8億元，增長18%。

聯強董事會決議2019年股利政策，每股配發2.6元之現金股利，以目前股價計算，殖利率約為7.7%。

(時報資訊)