證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，駐龍（4572）自去（108）年9月10日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自3月16日（下周一）起得為融資融券交易。

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