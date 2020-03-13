凱美減資3成 每股退還股東3元 17:402020/03/13 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱美（2375）董事會決議現金減資30％，每股將退還股東現金3元，以凱美13日收盤價28.7元計算，約當隱含現金殖利率達10.45％。 凱美與智寶去年完成合併，並更名為凱美電機，凱美13日天下午召開重大訊息說明會，董事會決議擬辦理現金減資退還股東股本，以提升股東權益和每股獲利能力，現金減資金額訂新台幣約5.82億元，消除股份5,821.89萬股，以目前股本1.94億股計算，預估減資比例約30％，每千股減少約300股。 (工商 ) #智寶 #凱美 #退還 #減資 #現金減資 也許您會感興趣 推薦閱讀 力積電 掛牌申請邁大步 04:102020/03/10 證券．權證 類比科擬減資三成 每股退還3元現金 21:442020/03/10 財經 南韓教育部長改口 幼兒園應退還停課期間的學費與活動費 20:082020/03/11 國際 財經熱門新聞 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 斷頭快了！9635點非底部 散戶逃命機會剩2天 - 財經 破底翻！道瓊期巨震千點 美股今晚反攻？ - 財經 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 又有壞消息！美期指又崩逾600點…慘劇還沒完？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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