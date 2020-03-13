凱美（2375）董事會決議現金減資30％，每股將退還股東現金3元，以凱美13日收盤價28.7元計算，約當隱含現金殖利率達10.45％。

凱美與智寶去年完成合併，並更名為凱美電機，凱美13日天下午召開重大訊息說明會，董事會決議擬辦理現金減資退還股東股本，以提升股東權益和每股獲利能力，現金減資金額訂新台幣約5.82億元，消除股份5,821.89萬股，以目前股本1.94億股計算，預估減資比例約30％，每千股減少約300股。

(工商 )