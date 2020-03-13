信錦企業(1582)公布2019年財報，稅後盈餘為9.41億元，年成長5.84%，每股盈餘為7.61元，公司董事會決議每股配息4.5元，殖息率達6.18%，信錦表示，公司希望在啟動長期成長支出的計畫下，同時提供投資人穩定的股息成長規畫，將以今年股息的新台幣4.5元為成長基準，期望未來投資人領到的股息都會比前一年成長至少6%。

信錦專精於各式機構件的開發與製造，具備從上游的模具開發、精密金屬零件製造與高複雜組裝的垂直整合優勢，提供客戶完整的產品解決方案與服務，儘管因中美貿易戰，信錦2019年合併營收為85.82億元，年減3%，公司憑藉穩固的機構研發能力，受惠於產品組合調整策略及成本管控得宜，營業毛利為22.65億元，全年合併毛利率約26.39%，較2018年增加3.3個百分點，營業利益為12.77億元，年增11%；業外部分則受惠於認列匯兌利益，稅前盈餘約14.44億元，稅後盈餘約9.41億元，較2018年成長5.84%，若以期末股本計算，每股盈餘為7.61元；公司董事會決議每股將配發4.5元現金股息，股息配發率達60%，以3月13日收盤價72.8元計算，殖息率達6.18%。

為了增加產品應用廣度、強化集團鋁鎂合金壓鑄技術與增添廠區配置彈性，信錦去年投資敬得科技72.8%股權，以因應全球供應鏈的變遷並配合高強度與輕量化的產品發展，透過互補的產品與客戶組合，逐步提升集團營運規模。

信錦表示，公司今年啟動5年成長計畫，將逐步增加資本支出及尋求策略投資標的，以維持公司長期成長動能並適時因應國際情勢變化，公司希望在啟動長期成長支出的計畫下，同時提供投資人穩定的股息成長規畫，將以今年股息的新台幣4.5元為成長基準，期望未來投資人領到的股息都會比前一年成長至少6%，換句話說，在未來5年的股利成長政策下，股東每年領到的股息都會比前一年度複利成長。

鑑於新型冠狀病毒疫情造成全球總體經濟狀況的不確定性，信錦將持續投入高階機種研發、提升自動化效率與自製零組件品質、並透過中國、台灣、東南亞廠區的彈性產能配置提升競爭優勢，持續創造營收與獲利成長。

(時報資訊)