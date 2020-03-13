販售行為有助提升唐寶寶的溝通能力。（戴上容攝）

唐氏症基金會受新冠肺炎疫情影響，訂單銳減出現營運危機，13日基金會將新推出「Taipei為礙服務」專車，停靠至三重湯城園區空氣流通場地執行長周美汝表示，疫情打擊商品，20場的義賣活動減到只剩2場，未來計畫至宮廟空曠地販售；三重先嗇宮聽聞立刻答應「歡迎設攤！」。

「唐氏症基金會愛不囉嗦庇護工場」13日將專車停靠至三重湯城園區戶外空氣，唐寶寶們卯足盡奮力呼口號販售各種手工藝品、肥皂、手工餅乾等。基金會執行長周美汝表示，愛不囉嗦是唐氏症基金會打造的公益品牌，每店聘僱6至12名心智障礙員工，而販售行為有助提升唐寶寶的溝通能力。

「各企業的義賣活動大多取消了！連續打七通電話都被打槍，不知道還有哪裡可以去」周美汝無奈指出，因疫情關係，捐款減少兩成外，企業義賣、網路訂單大量減少，原先有20場的義賣活動現在只剩2場，為求出路，基金會推出「Taipei為礙服務」專車，三月初首次出動到空曠地販賣商品，未來計畫與各地宮廟合作。

「歡迎來設攤！」先嗇宮總幹事張振隆聽聞唐寶寶難處，立刻邀請基金會來設攤。張振隆表示，去年冬至和唐氏症基金會合作過，現在新冠肺炎疫情嚴重，先嗇宮前有大片廣場，歡迎社福單位來設攤，如果有訂單需求也願幫忙。

(中時 )