新冠肺炎疫情也不影響學生們「為愛而走」。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真）

連續34年來，德光中學都會在春天展開一年一度為愛而走的仁愛健行，今年雖面臨新冠肺炎疫情，但全校師生、校友、家長會及相關團體3000多人，在校長楊惠娜號召下、陳佳賸家長會長授旗後，從學校出發宣示走向健康。

校方表示，民國75年開啟的為愛而走活動，是天主教德光中學每年四旬期間在校推行愛德活動，仁愛健行就是主要活動之一，儼然成為德光家族每年春季重要活動，透過健行勸募基金，讓學生們從實際行動體驗「愛是須付出的」，更期望社會大眾貢獻愛心。

師生們頭頂艷陽，走了近10公里路，一路從東區走到南區黃金海岸，今年除了健行兼仁愛募款之外，還加上淨灘活動，可說是寓教於樂。

由於正值防疫期間，校方認為，盡量把室內上課拉出戶外，呼應國教署理念，此外，課程多元化也符應新課綱素養導向的要求，培養孩子實作及帶著走的能力，透過健行讓學生知道助人為快樂之本的真諦。

(中時 )