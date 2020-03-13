「逐夢高球，小手變高手」高爾夫體驗營，上周末在新竹新元練習場隆重展開，引來熱烈迴響，共有27位小朋友共襄盛舉，參與體驗，為裙襬搖搖高爾夫基金會投入高球基層紮根打響第一砲。

今年第二場「逐夢高球，小手變高手」高爾夫體驗營，將於3月15日上午9時至12時，在台北青年公園高爾夫練習場舉行。主辦單位並表示，「逐夢高球，小手變高手」計劃今年首次在全台各地陸續推出，預計運作四年，是裙襬搖搖基金會耕耘基層高爾夫的具體行動。

「逐夢高球，小手變高手」高爾夫體驗營將於3月15日舉行。（高協提供／鄧心瑜傳真）

同時也是新元練習場管理人的新竹場總教練張尹瑗表示，這是她第一次與裙襬搖搖高爾夫基金會合作投入高爾夫基層紮根，覺得使命重大，意義不凡。「在27位學員中，有22人第一次接觸高爾夫，透過生動活潑的教學，他們都對高爾夫運動展現天份與熱情，成為潛在的參與者。」

張尹瑗強調，因體驗營收費親民，教學品質優良，加上新元練習場規劃周全，深獲家長和學員肯定。「家長告訴我，有很多小朋友都吵著想再上高爾夫課！」為了延續基層高球紮根的成效，新元練習場將增開團體班課程，服務新竹地區的高球愛好者 。

張尹瑗教練並感謝裙襬搖搖高爾夫基金會為新元練習場的經營開了一扇窗，既參與高球基層紮根，又接觸更年輕有潛力的消費族群。「我希望打球的朋友可以更年輕化，這是未來的趨勢，也可以帶動練習場經營模式的轉型。」

(中視)