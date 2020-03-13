皇穹陵今年清明節不供餐，最夯的烤地瓜也取消了！（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情擴散全球，民眾聞之色變，名間鄉皇穹陵紀念花園防疫優先，為避免群聚感染，今年清明節法會在戶外舉行，進入室內必須配戴口罩，並且，首度停止供應平安齋及咖啡廳服務，最夯的烤地瓜也停爐！

皇穹陵紀念花園每年清明節前舉辦法會，每天參與祭祖民眾約1萬人，清明節前後期間，每天約有6000位民眾入園追思，堪稱人潮洶湧，周邊的道路都會大塞車！許多民眾祭祖後，留下來享用免費的平安齋、咖啡和點心，還有現烤出爐的地瓜更是大排長龍，清明祭祖也像家族聯誼會。

皇穹陵紀念花園總經理向恆達表示，今年因為疫情影響，希望民眾提前在平日祭祖，分流以避免群聚感染，因此，在舉行法會的3月28、29日，清明節連假的4月4、5日，停止供應平安 齋及咖啡廳服務。

向恆達指出，由於新冠肺炎疫情蔓延，群聚會有安全疑慮，民眾可以透過網路線上追思，如果到皇穹陵也不要停留太久，保護自己和家人，也保護別人的健康。

(中時 )