員林市長游振雄(右)關心市民移除住家周圍荔枝椿象卵塊情形。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市長游振雄（右起）、市民代表謝淑敏、中東里長曹炎權等關心荔枝椿象危害情形。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

打擊荔枝椿象！員林市公所收購卵片再加碼。除每片卵片可兌領5元，每200片可再領取100元全聯禮券，每人上限1000元，鼓勵市民們踴躍幫忙摘除卵片，不讓荔枝椿象危害蔓延。

員林市荔枝、龍眼種植面積約達162公頃，近年因果園荒廢無人管理狀況增加，導致荔枝椿象嚴重影響收成，去年還入侵市區火車站與住家，令人不勝其擾。前年起縣府推行卵片收購，成效顯著，今年2月17日開放收購以來，芬園鄉已收購5820片最多、員林4137片居次。

公所今年配合彰化縣政府「中彰投雲區域化學共同防治期」時程，輔導農友在3、4月荔枝龍眼開花期停止施藥，以免誤傷蜂群。除採收購卵片的物理防治，農業處明日更將啟動首波生物防治，在八卦山沿線山區50公頃果園施放40萬隻天敵平腹小蜂卵片，以達雙管齊下效果。

市長游振雄表示，去年員林就率先成立「荔枝椿象防治專案小組」，由農業課、清潔隊與建設課，分工負責農業區、公共區，和公園、停車場等區域防治；並採購賽洛寧化學藥劑，輔導補助農友在1、2月噴藥防治作業，符合資格者每分地可領用一瓶，化學防治成蟲密度成效頗受農友肯定。

游振雄說，為鼓勵市民、農友踴躍繳交荔枝椿象卵片，市公所再加碼送禮券，員林市已收購卵片達4137片，達全縣數量第2高，若本市山區有無人管理的果園，公所也將協助媒合有意願民眾入園，摘除卵片賺外快，達到雙贏效果。

(中時 )