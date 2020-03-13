隨著新冠肺炎疫情在美國逐漸升溫，好幾個科技界大型活動都已宣布取消，例如原訂5月份舉辦的Google I/O開發者大會、E3電子娛樂展皆如此。還有果迷最關切的Apple春季發表會，據傳也將推遲或取消，甚至改由官網直接發布並開賣新品。

根據外媒Cult of Mac報導指稱，原本在3月底登場的蘋果春季發表會，由於蘋果總部（Apple Park）位於庫比蒂諾（Cupertino），此城市隸屬於聖塔克拉拉縣（SantaClara County），目前禁止所有1,000人以上的聚會，此項禁令從3月11日到4月1日生效，因此成為蘋果無法舉辦春季發佈會的主因。

其實，蘋果線下發表會舉辦與否？廣大果迷也許會期待。但他們更期待的是iPhone會不會有新品上市？何時開賣？而依蘋果每年發表新品的策略來看，每年九月才會有所謂的旗艦級iPhone發表。綜觀iPhone問世12年來，幾乎每年都是九月推新品，從2011年以來皆是如此。

只有一次例外，即為2016年3月21日針對小螢幕用戶推出4吋新機：「iPhone SE」。距今已有四年之久，也就是說，從2017年到2019年這三年，蘋果都沒有在春季發表iPhone新品。

近日還有國外YouTube頻道（the Hacker 34）發布的影片指出，iPhone SE2（或稱iPhone 9）將以直接在蘋果官網上架的方式銷售，而且連399美元的售價都公布了。影片中並指出，新款iPhone將採用1200萬畫素單鏡頭設計，搭載A13晶片，並將支援無線充電功能，新機將有黑、藍、粉紅三色。不管它叫做iPhone SE2或是iPhone 9，都是一款中階定位的產品。且到底會不會有此新機問世？果迷只能拭目以待了。

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(中時電子報)