新冠肺炎疫情蔓延至全球，為了讓國人可以了解各項政策進度與情況，並有效阻止疫情擴散，中央流行疫情指揮中心每天皆召開記者會向國人報告，許多民眾大讚此作法，讓國人面對疫情減少恐慌，指揮官陳時中的優異表現也讓許多民眾稱讚。除了陳時中外，還有衛福部醫事司司長石崇良，被許多急診醫師認為是醫院和指揮中心溝通的重要橋梁，是一大功臣。

新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉在臉書PO文表示，石崇良是一位他熟識多年，且十分尊敬的急診學長，他透露台灣的急診主任有一個200多人的防疫聯絡群組，而石崇良就在群組內，對於各家醫院急診主任在群組內提出來的問題和意見，石崇良總是回應「我會帶回衞服部討論」、「有什麼消息再跟大家說」，許多急診第一線問題都能夠快速回報到官署，白永嘉認為「這也是台灣防疫目前成功的一大關鍵」，也表示他們的問題能被長官重視，大家都放心許多。

貼文一出，許多民眾紛紛留言給予鼓勵與感謝，「感謝您們，第一線的醫護英雄」、「重視第一線的聲音真的很重要」、「令人尊敬的石司長！」

(中時電子報)