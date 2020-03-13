國寶級台灣詩人、台師大講座教授楊牧，今（13日）傳出過世消息，享壽80歲。據了解，楊牧前幾天才因身體狀況惡化住進加護病房，今日不敵病魔離世。楊牧奉獻縱橫文壇多年，更曾獲2016年蟬獎肯定，是台灣詩人第一人。

蟬獎創立於2004年，為紀念1974年獲得諾貝爾文學獎的瑞典詩人哈利‧馬丁森百年冥誕而設。由於馬丁森生前宣稱自己的詩藝深受東方詩歌啟迪，蟬獎設立的宗旨在於肯定東亞傑出詩人的創作成就，近年由瑞典文化機構資助，希望藉此讓東亞詩歌在世界詩壇受到應得的矚目。

蟬獎歷年來得獎者依序為日本詩人宗左近、金子兜太、韓國詩人高銀、申庚林、文貞姬、日本詩人水田宗子、中國詩人北島；去年首度在日、韓、中之外，由越南女性詩人黃氏意兒獲得。楊牧今年代表台灣獲得第九屆蟬獎，是台灣第一位受此殊榮者。

瑞典蟬獎評審團主席賴斯．瓦格2016年11月11日，親自至台師大頒發此獎及獎金予楊牧，他也是第一位獲得此獎項的台灣人。

(中時電子報)