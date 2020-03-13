看好台灣開發人才潛力，LINE今（13）日宣布2020年「LINE TECH FRESH－技術新星人才計畫」於即日起開放投遞履歷，熱情招募軟體開發相關背景的大學生與研究生，進行為期一年的實習，將由LINE資深技術專家帶領小組團隊，參與LINE內部專案與產品開發工作，熟習業界實際的軟體專案分工，累積跨國協作經驗，奠定越級打怪的實戰力。實習滿一年後，表現優異的同學還可以成為正式員工！目前已有幾位LINE TECH FRESH學長姐於實習結束後，正式加入LINE工程團隊。

LINE TECH FRESH從2018年開始試行，實習生參與的開發工作橫跨伺服器、網頁、手機應用程式、聊天機器人、物聯網、資料科學、軟體開發暨IT維運（DevOps）等領域，並可透過實習熟悉 LINE 平台系統、軟體開發工具（SDK）、應用程式介面（API），成為最了解如何運用LINE平台開發的行家。LINE希望透過LINE TECH FRESH提供學習、挑戰，與舞台，培養台灣年輕技術人才從校園接軌業界，發揮企業正向影響力。

LINE的工程團隊文化是自主、開放、信任與尊重，而這樣的工作文化也是LINE TECH FRESH將會體驗到的。觀察過往優秀的LINE TECH FRESH，都擁有三個關鍵的個人特質面向，一是對軟體開發擁有很大的熱情，經常主動探索，也能針對特定主題進行研究，二是能觀察與分析問題，並找到解決問題的方式，三是善於溝通表達想法，進行團隊協作。

LINE TECH FRESH優秀同學與2位導師首度曝光！由左至右為導師Sean、Luke、Kerwin、Angela、Wei、Jeff、導師Cid。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

主要有三個階段，包括投遞書面履歷、進行線上測試，與至LINE辨公室面試。線上測試的部分，會請中選者遠端完成指定任務，例如完成一個自我介紹的聊天機器人或網站，藉此觀察同學們研究官方技術文件，到實作線上產品的過程與能力。晉級者將受邀至LINE辦公室面試，了解同學們的應對與溝通能力。通過三階段評選，就能正式加入 LINE TECH FRESH！會先開始接觸中小型的專案、進行基礎的軟體開發流程訓練。在歷經幾個中小型專案的實戰與練習後，便有機會與 LINE 工程團隊一起進行開發，進而參與更大型的專案，讓同學在學生時期就能累積業界的實戰經驗。

(中時電子報)