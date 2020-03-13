《民用航空法》遙控無人機專章修正草案自今年3月31日實行，不過無人機玩家認為場域遭限制太多，約50名玩家今日赴交通部抗議，要求放寬並讓法規延後上路。交通部民航局回應，法規上路不會延後，會繼續努力與地方政府合作，讓配套更為完善。

無人機玩家組成「313反空域不平等聯盟」，提出空域採負面列表、放寬郊區和河濱公園空域、增加操作和考試訓練場地、解決多軸無人機保險費過高問題、配套措施不足部分要求延後執行等5大訴求。

聯盟發言人張俊偉說，無人機法規配套不足，舉例來說，許多縣市政府對於空域採正面表列，這樣會碰到一大問題，民眾在自家院子玩無人機就會觸法。此外，空拍機執行業務要考試，但目前全台訓練及考場不足，希望開放更多場地；無人機保險產品不多、價格昂貴也是問題。

民航局表示，對於玩家要求開放郊區與河濱公園，此部分依《民航法》規定屬地方政府權責，在不妨礙飛航安全原則下，民航局尊重地方作法。訓練場地部分，只要地方政府開放操作無人機的空域，均是合法的訓練場地，民眾可以從事飛行與訓練。

民航局指出，目前無人機註冊、考試及法人審查等相關配套作業均持續進行中，各縣市政府亦在審視開放與禁止無人機活動相關圖資。在各地開放區域持續增加下，自然人活動、訓練空間也大幅增加，中央與地方會繼續合作，讓法令相關配套在實施前更加完備。

新制實施後，400呎以下之違規取締權責屬於地方，由於民眾與無人機使用者都需有一段時間適應，地方政府可評估是否有緩衝期，民航局尊重地方權責，同時建議各縣市政府，一般違規可以勸導取代開罰，但危害飛航安全、公共安全等重大違規行為以及累犯，應排除適用。

(中時 )