江家古厝宗祠是歷史建築，因0206震災損壞，目前正在修繕中。(莊曜聰攝)

江家古厝目前還有30多戶、上百人居住。(莊曜聰攝)

台南市楠西區鹿陶洋江家古厝，有全台最大單姓聚落之稱，開基的江棋壽相傳是清朝時期起事的「鴨母王」朱一貴軍師，從13代來台後已經傳承至24代，在各地開枝散葉，每年清明節子孫都會返鄉祭祖，但受到新冠肺炎疫情影響，日前經過開會討論後決定取消，傳承300年之久的歷史首度中斷。

江家古厝是全台最大，且保存相當完善的傳統式閩南式大型傳統農村聚落，也被政府列為歷史聚落，宗祠的中軸線也是歷史建築，因2016年的0206震災造成建築損壞，目前還未修復完成，現在居住在當地的還有30多戶，有上百人左右，但以長者居多。

江家祭祀管理委員會理事長江晉清指出，每年清明時在外地的江家子孫都會回來參與祭祖儀式，並由四大房輪流舉辦，目前子孫已經傳到第24世，最年長者則是第19世，近年來大約都有近300人返鄉祭祖。

江晉清說，受到新冠肺炎疫情衝擊，家族內已有不同聲音，玉井區公所也派員關心，因擔憂群聚帶來的感染可能，日前召集祭祀管委會成員開會，最後決定配合政府防疫，今年停辦祭祖儀式，並由各房聯絡人通知家族成員，大家都能認同防疫優先的做法。

(中時 )